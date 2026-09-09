Приколисты
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Приколисты

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На балкон к пенсионерке приземлился ободранный кот: она даже не удивилась проделкам соседей

На балкон к пенсионерке приземлился ободранный кот: она даже не удивилась проделкам соседей

Котофеня Нинка Сорокина проснулась от грохота. Не от того грохота, к которому привыкла за тридцать семь лет жизни в панельной пятиэтажке – не от соседского перфоратора, не от хлопанья подъездной двери, даже не от Колькиного мотоцикла, который тот заводил каждое утро под окнами, будто собирался на войну.

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