На балкон к пенсионерке приземлился ободранный кот: она даже не удивилась проделкам соседей

Котофеня Нинка Сорокина проснулась от грохота. Не от того грохота, к которому привыкла за тридцать семь лет жизни в панельной пятиэтажке – не от соседского перфоратора, не от хлопанья подъездной двери, даже не от Колькиного мотоцикла, который тот заводил каждое утро под окнами, будто собирался на войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Возьмите Бима, р...
- «Убираешь кошку, ...
- «Возьмите Бима, р...
Да, настоящий Генерал!!!Спасибо Нине Васильевне и ветеринару за котика!!!!Живи, Генеральчик!!!!
Как хорошо быть Генералом! 😻