Харрис заявила Нетаньяху о необходимости скорее заключить сделку с ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис заявила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости скорейшего заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС.
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