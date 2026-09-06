Предварительные результаты выборов в региональный парламент в Саксонии-Анхальт унижают немецкого канцлера Фридриха Мерца и правящую коалицию ФРГ.
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Откуда этот Дмитриев, как хрен с горы. Что за прямые инвестиции откуда и куда. Похоже так и в Президенты России залетит. Чудны дела Твои Господи.