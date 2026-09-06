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Газета.ру

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Дмитриев: предварительные результаты выборов в ФРГ унижают правящую партию Мерца

Дмитриев: предварительные результаты выборов в ФРГ унижают правящую партию Мерца

Предварительные результаты выборов в региональный парламент в Саксонии-Анхальт унижают немецкого канцлера Фридриха Мерца и правящую коалицию ФРГ.

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