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Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Ухта» сыграет с «Тюменью», «Сибиряк» встретится с «Синарой», другие матчи

Чемпионат России по футзалу БЕТСИТИ Суперлига 4-й тур Первые матчи 11 октября Ухта – Тюмень – 20.00 12 октября Сибиряк – Синара – 12.

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