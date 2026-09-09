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Фактическое проживание в квартире не заменяет доказательств оплаты паевого взноса: позиция Верховного Суда РФ (Определение от 04.09.2026 по делу №А84-110/2022)

Обстоятельства делаВ рамках дела о банкротстве жилищно-строительного кооператива «Корабел» (должник) гражданка Норекян Н.

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