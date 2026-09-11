Последнее окно. Октябрь может стать точкой перелома для Украины

Стали известны некоторые детали переговоров спецпосланников Дональда Трампа с представителями официального Киева — во время визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину.
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Опять враги народа за его спиной договариваются. Ещё и помощь предложат - по восстановлению разрушенного. Чтобы ещё освоить народных денег.