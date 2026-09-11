Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 523 подписчика

Последнее окно. Октябрь может стать точкой перелома для Украины

Последнее окно. Октябрь может стать точкой перелома для Украины

Стали известны некоторые детали переговоров спецпосланников Дональда Трампа с представителями официального Киева — во время визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Опять враги народа за его спиной договариваются. Ещё и помощь предложат - по восстановлению разрушенного. Чтобы ещё освоить народных денег.