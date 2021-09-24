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Надежды на ускоренный рост нет. Министр раскритиковал политику Набиуллиной

Надежды на ускоренный рост нет. Министр раскритиковал политику Набиуллиной

Министр экономического развития России Максим Решетников раскритиковал дальнейшее повышение Центробанком ключевой ставки.

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Юрий Ded
Слышь економис а чё хуже инфляция сжирающая доходы или повышение ставки снижающие инфляцию . Ты какой же економист как я марсианин .
Владимир Домнин
Он бы ещё раскритиковал политику дворника. Набиуллина такое же отношение имеет к "политике", такой же исполнитель, только рангом повыше.
Александр Иноземцев
:-) Что не блогер..., то экономист! 😄😁😂

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