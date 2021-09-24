Надежды на ускоренный рост нет. Министр раскритиковал политику Набиуллиной

Время узнать правду!ПолитикаНадежды на ускоренный рост нет. Министр раскритиковал политику Набиуллиной Министр экономического развития России Максим Решетников раскритиковал дальнейшее повышение Центробанком ключевой ставки.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedСлышь економис а чё хуже инфляция сжирающая доходы или повышение ставки снижающие инфляцию . Ты какой же економист как я марсианин .Владимир ДомнинОн бы ещё раскритиковал политику дворника. Набиуллина такое же отношение имеет к "политике", такой же исполнитель, только рангом повыше.Александр Иноземцев:-) Что не блогер..., то экономист! 😄😁😂Комментировать
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