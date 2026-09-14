Волонтёры «Сармата» ищут пропавшего 17-летнего Данилу Русина

Юноша ушел из дома в школу 11 сентября и не вернулся, на момент исчезновения был одет в черную джинсовую куртку, олимпийку и джинсы, белые кроссовки.
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