ЛДПР призвала создать на «Госуслугах» сервис для семей с детьми-инвалидами

Партия ЛДПР предложила создать на «Госуслугах» единый сервис для семей с детьми-инвалидами, на котором будет размещаться вся информация о льготах и выплатах с учетом данных о ребенке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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