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МОСИНФОРМ

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Более 320 тыс. раз пассажирам помогли в сервисных центрах на БКЛ метро с января

Более 320 тыс. раз пассажирам помогли в сервисных центрах на БКЛ метро с января

В сервисных центрах «Московский транспорт» на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с января 2026 года оказали помощь пассажирам больше 320 тысяч раз, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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