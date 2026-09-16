Более 320 тыс. раз пассажирам помогли в сервисных центрах на БКЛ метро с января

В сервисных центрах «Московский транспорт» на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с января 2026 года оказали помощь пассажирам больше 320 тысяч раз, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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