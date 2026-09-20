ЦБ намерен учесть неуплату ЖКУ и алиментов в долговой нагрузке

ЦБ планирует включить неуплату ЖКУ и алиментов в расчет долговой нагрузки в проекте на 2027-2029 гг. Это может повлиять на шансы получения кредита.
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