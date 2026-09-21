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Вайсфельд — о СКА: «Все хорошо, но игра особо не впечатляет. Нет солидности»

Вайсфельд — о СКА: «Все хорошо, но игра особо не впечатляет. Нет солидности»

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о выступлении петербургского СКА на старте сезона КХЛ.

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