Россия провела секретные переговоры с Китаем о военном сотрудничестве и борьбе со спутниками Starlink.
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Россия провела секретные переговоры с Китаем о военном сотрудничестве и борьбе со спутниками Starlink.
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