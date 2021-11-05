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В Киеве заявили о наличии на Украине неучтенных миллиардов кубометров газа

В Киеве заявили о наличии на Украине неучтенных миллиардов кубометров газа

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Димитрук в четверг, 4 ноября, в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Украина могла бы стать экспортером газа, поскольку в стране нелегально добываются миллиарды кубометров голубого топлива.

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