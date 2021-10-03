Модные Инстаграмы недели: смелое платье Дуа Липы, яркий образ Клавы Кока и другие публикации звёзд Пока вы планируете, как провести этот воскресный день и отдохнуть перед рабочей неделей, перелагаем вам уделить несколько минут и посмотреть нашу подборку лучших Инстаграмов знаменитостей.