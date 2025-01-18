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Трамп сообщил о запуске собственного мемкоина $TRUMP

Трамп сообщил о запуске собственного мемкоина $TRUMP

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске своей криптовалюты под названием $TRUMP.В первый день пользователи могут приобрести 200 миллионов монет, а к концу трехлетнего периода их общее количество достигнет одного миллиарда.

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