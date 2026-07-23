В затопленные районы пенсии доставили по Алапаевской узкоколейке и на лодках

Чтобы доставить пенсии жителям более 30 деревень и сел в затопленных районах Свердловской области, «Почта России» задействовала Алапаевскую узкоколейную железную дорогу, паромные переправы и вездеходы местных администраций.
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