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В затопленные районы пенсии доставили по Алапаевской узкоколейке и на лодках

В затопленные районы пенсии доставили по Алапаевской узкоколейке и на лодках

Чтобы доставить пенсии жителям более 30 деревень и сел в затопленных районах Свердловской области, «Почта России» задействовала Алапаевскую узкоколейную железную дорогу, паромные переправы и вездеходы местных администраций.

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