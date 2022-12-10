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Евгений Свечников против «Анахайма»: 1-е очко в 10 играх, 2 хита и «+2» за 13:00. У него 3+4 в 22 матчах

Евгений Свечников против «Анахайма»: 1-е очко в 10 играх, 2 хита и «+2» за 13:00. У него 3+4 в 22 матчах

Евгений Свечников сделал передачу в матче с «Анахаймом», прервав серию из 9 игр без очков. Форвард «Сан-Хосе» поучаствовал в шайбе Стива Лоренца, установившего окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (6:1).

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