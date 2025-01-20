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«Сотни тысяч неучтенных стволов»: Гордон боится гражданской войны

«Сотни тысяч неучтенных стволов»: Гордон боится гражданской войны

В случае проведения президентских выборов на Украине может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной сказал скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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