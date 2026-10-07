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Мемориал Дениса Тена. Арсений Федотов, Чмиль, Ковтун выступят с короткими программами

8 октября юниоры выступят с короткими программами на турнире памяти Дениса Тена в Алматы.  ISU Challenger Мемориал Дениса Тена Алматы, Казахстан Юниоры Короткая программа Начало – 8:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте турнира.

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