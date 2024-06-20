БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Vasily Golov
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Поражение польской армии под Щекоцинами и Хелмом

Поражение польской армии под Щекоцинами и Хелмом

Томас Дж. Баркер. «Атака русских кирасир на позиции повстанцев» (1872) Сражение под Щекоцинами Все попытки генералиссимуса Костюшко создать боеспособную армию (Варшавская заутреня) натыкались на польскую действительность: крестьяне не хотели воевать за панов, а паны не желали жертвовать свои капиталы, радели о родине больше на словах, чем на деле.

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