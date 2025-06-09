Школьников предложили бесплатно кормить во время проведения ЕГЭ и ОГЭ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Российские школьники начнут заедать стресс на экзаменах. Как пишут "Известия", в Госдуме выступили с предложением обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ бесплатно предоставлять горячее питание выпускникам, а также педагогам-организаторам.