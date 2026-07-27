Испания не может тушить пожары вертолётами Ка-32 из РФ из-за санкций ЕС

Европейский Союз запретил Испании использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения пожаров. В разгар сезона, когда огонь уже уничтожил тысячи гектаров и унес жизни людей, десять машин просто стоят на земле.
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