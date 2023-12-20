Врачей больше, смертей меньше. Дмитрий Попов об итогах года в алтайской медицине

Министр здравоохранения рассказал, какие больницы отремонтировали и как удалось остановить отток медиков Уровень смертности по итогам 2023 года в Алтайском крае будет даже ниже, чем в доковидном 2019 году.
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