Владимир Корнилов: Как The Times пытается обелить нацистов «Азова»: отказ от «Волчьего крюка» и еврейский боевик «Енот»

Вот, кстати, наглядная иллюстрация к моей сегодняшней статье для РИА Новости. Я писал о том, как The Times, пытаясь обелить нацистов «Азова», сначала заявила о том, что те якобы отказались от нацистского «Волчьего крюка» («чтобы не подыгрывать русской пропаганде»).