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Пятый канал

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«Фрау Геноцид»: депутат ЕП спустила фон дер Ляйен с небес на землю

«Фрау Геноцид»: депутат ЕП спустила фон дер Ляйен с небес на землю

Работа председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен получила ироничную оценку. Депутату Европарламента от Ирландии Клэр Дейли потребовалось всего два слова, чтобы хлестко охарактеризовать итоги работы общественного деятеля.

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