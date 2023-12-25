«Фрау Геноцид»: депутат ЕП спустила фон дер Ляйен с небес на землю

Работа председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен получила ироничную оценку. Депутату Европарламента от Ирландии Клэр Дейли потребовалось всего два слова, чтобы хлестко охарактеризовать итоги работы общественного деятеля.
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