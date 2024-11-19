Закуска и гарнир из фасоли. Томим с луком и чесноком: потом можно даже класть на хлеб

У нас фасоль чаще всего используют как гарнир или добавляют в салаты и другие сложные блюда. В Марокко же ей находят совсем другое применение: там её медленно тушат с луком и чесноком, превращая в пикантную, насыщенную закуску, идеально подходящую для подачи с хлебом.