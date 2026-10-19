Подземные базы помогут защититься от радиации и восстановиться перед обратным полётом Марсианские пещеры рассматриваются как потенциальные места для создания баз будущих экспедиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым