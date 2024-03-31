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Как выбрать подержанный iPhone? В Apple рассказали, на что обратить внимание при покупке

Как выбрать гаджет, который прослужит максимально долго? Как выбрать подержанный iPhone? В Apple рассказали, на что обратить внимание при покупке Компания Apple выпустила список рекомендаций, которые пригодятся тем, кто планирует приобрести подержанные iPhone.

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