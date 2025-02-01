Минниханов вручил дипломы победителям республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее оформление

В Доме Правительства РТ состоялось республиканское совещание, на котором озвучили результаты XII республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций Татарстана на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление.
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