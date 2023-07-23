Мигранты в РФ, начинают «писать» законы. Сколько звонков надо правительству РФ, чтобы понять элементарные вещи.
Мигранты в РФ, начинают «писать» законы.
Комментарии
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Архангел
https://youtu.be/1NP9inz2q2s
Мигранты смогут вытеснить коренное население=Правительство хочет упростить въезд мигрантам
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2 д.
Архангел
https://dzen.ru/video/watch/64b12d3a2162ad30eb0e8ede?t=44
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2 д.
А
Архангел
https://youtu.be/PKXIiYJKQ3w
⚡️НОВЫЙ ПОТОК МИГРАНТОВ ХЛЫНУЛ В РОССИЮ. Как с ними работать? // Анастасия Удальцова
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1 д.
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