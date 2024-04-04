Президент Путин открыл образовательные центры в южных регионах

БЕРДЯНСК, 4 апреля, ФедералПресс. В ряде регионов Юга России одновременно открылись круглогодичные образовательные центры: президент Владимир Путин принял участие в церемонии запуска учреждений посредством онлайн-связи в режиме ВКС.
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