ЦТАК: США распространяют слухи об использовании ХАМАС оружия из КНДР в Израиле

Заявления о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС якобы применяли оружие производства КНДР при атаке на Израиль, лишены оснований и являются частью пропаганды США против северокорейского государства.
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