Стоматолог Цыбенова: необходимо стараться максимально долго сохранять родные зубы

Стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова рассказала о минусах установки импланта. Такой вариант необходим при неблагоприятных прогнозах, однако в других случаях лучше отдать предпочтение лечению, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
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