Кино: Мечтала быть похожей на Мэрилин Монро и повторила её короткую жизнь: Из-за чего звезда Playboy Анна Николь Смит умерла в 39 лет

Судьбы многих голливудских блондинок, стремящихся к славе, роскоши, эпатажу, похожи. Многие из них добиваются грандиозных успехов, платя за это слишком высокую цену, в результате чего их жизнь нередко заканчивается трагически.
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