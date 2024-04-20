Зачем при жарке мяса класть в сковороду корочку хлеба: эта хитрость достойна Нобелевской премии

При жарке мяса или котлет нужно всегда класть в сковородку кусочек хлеба.Почему стоит взять на заметку этот лайфхак, рассказывает эксперт сетевого издания «Белновости» в области кулинарии, повар, пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.