Зачем при жарке мяса класть в сковороду корочку хлеба: эта хитрость достойна Нобелевской премии

При жарке мяса или котлет нужно всегда класть в сковородку кусочек хлеба.Почему стоит взять на заметку этот лайфхак, рассказывает эксперт сетевого издания «Белновости» в области кулинарии, повар, пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.
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