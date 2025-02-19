Бетонные реки потекли вблизи парка в Петрозаводске

Петрозаводчанин бьет тревогу, в прокуратуре не видят оснований для реагирования, а полиция ищет тех, кто используют прилегающую территорию не по назначению Реки из бетонной смеси потекли среди елок, берез и других зеленых насаждений вблизи парка Безымянный ручей в Петрозаводске.