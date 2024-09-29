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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кутюрье вступился за Мичкова и подрался с Суизи в выставочном матче «Флайерс» и «Бостона»

Эпизод произошел в первом периоде выставочного матча между «Филадельфией» и «Бостоном» (3:2 ОТ).  Защитник «Брюинс» вступил в стычку с 19-летним россиянином у борта.

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