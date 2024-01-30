Попшой – об открытии в Молдове избирательных участков на выборах президента России

Власти еще не решили, одобрят ли они открытие избирательных участков для выборов президента России, но, согласно международным договорам, участок может быть открыт при российском посольстве в Кишиневе, заявил министр иностранных дел Михаил Попшой в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova.