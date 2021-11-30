В 2022 году с метеостанций Арктики вывезут накопленный мусор: Новости ➕1, 30.11.2021

По словам чиновника, вывоз мусора отложен из-за непродолжительного периода навигации. В этом году пять волонтеров проекта «Чистая Арктика» собрали за два месяца работы 215 тонн металлолома вокруг метеостанции Малые Кармакулы на Южном острове архипелага Новая Земля.