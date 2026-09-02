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Утренний юмор: подборка мемов с сосисками на 2 сентября

Утренний юмор: подборка мемов с сосисками на 2 сентября

Отличный повод начать день с улыбки — свежая порция интернет-юмора. В сегодняшней подборке: неожиданные портреты для кабинетов специалистов, необычные фразеологизмы из Мексики и другие забавные картинки, которые поднимут настроение.

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