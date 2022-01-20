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От тюрьмы до сумы. Как руководители ФСИН зарабатывают на коррупционных связях - «Корупция»

От тюрьмы до сумы. Как руководители ФСИН зарабатывают на коррупционных связях - «Корупция»

Семья директора ФСИН Александра Калашникова оказалась связана с крупным госпоставщиком, причем контракты фирма начала получать от тюремного ведомства именно после того, как его возглавил Калашников.

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