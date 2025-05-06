Певица Летяга рассказала, что на выбор псевдонима ее вдохновил танцор Алексей Летучий

Певица Алиса Нечипурук в интервью «Постньюс» поделилась историей своего сценического имени «летяга». Девушка вдохновилась участником шоу «Танцы» на ТНТ Алексеем Летучим, которого она посчитала победителем, несмотря на то, что его назвали главным разочарованием и выгнали с проекта.