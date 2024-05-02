Немецкая пресса " считает, что русские специально наклонили пушку "Леопарда" на Поклонной горе, чтобы унизить немецкую технику и Германию.
Чтоб корежило
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Немецкая пресса " считает, что русские специально наклонили пушку "Леопарда" на Поклонной горе, чтобы унизить немецкую технику и Германию.
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