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FiNE NEWS

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Путин опроверг слухи о заморозке вкладов, назвав их «глупыми вбросами»

Президент Российской Федерации Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) прокомментировал слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян, назвав их «глупыми вбросами».

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