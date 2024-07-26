Поддержка Обамой дает Харрис больше шансов на президентство

Бывший президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама поддержали Камалу Харрис в ее кандидатуре на пост президента США, обеспечив вице-президенту ожидаемую поддержку двух самых популярных демократов страны.
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