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Военный эксперт Шурыгин призвал объявить Украине «джихад по всей России»

Военный эксперт Шурыгин призвал объявить Украине «джихад по всей России»

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости объявления джихада Украине. Таким образом он прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал спецоперацию «войной между сатанизмом, христианами и мусульманами».

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