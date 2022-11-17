Военный эксперт Шурыгин призвал объявить Украине «джихад по всей России»

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости объявления джихада Украине. Таким образом он прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал спецоперацию «войной между сатанизмом, христианами и мусульманами».
Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости объявления джихада Украине. Таким образом он прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал спецоперацию «войной между сатанизмом, христианами и мусульманами».
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