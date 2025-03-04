Имущество экс-замглавы Росприроднадзора было арестовано судом

Global Look Press/Pogiba Alexandra/news.ru Имущество экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислава Новикова арестовали по делу о мошенничестве на 370 миллионов рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.