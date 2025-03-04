РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    ВолшебницаМедсестра Сушкова...
  • Наталья Конева
    Она серьезно?????Матвиенко: Россия...
  • лина любимцева
    Расстрелять его нужно, или за шею повесить... "Отбывает"он... Ему такое "отбытие" нужно устроить, чтобы прочувствовал..."Уральский Раскол...

Имущество экс-замглавы Росприроднадзора было арестовано судом

Имущество экс-замглавы Росприроднадзора было арестовано судом

Global Look Press/Pogiba Alexandra/news.ru Имущество экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы ФГБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" Владислава Новикова арестовали по делу о мошенничестве на 370 миллионов рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх