Коронавирус в Ростовской области: статистика на 26 октября

За минувшие сутки в донских лабораториях провели 3 565 исследований на наличие коронавирусной инфекции — диагноз подтвержден у 599 жителей региона.
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