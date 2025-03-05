В Сочи после вмешательства прокуратуры семье участника СВО вернули единственное жильё

В Сочи при содействии прокуратуры семье участника СВО было возвращено единственное жильё. Проверку о соблюдении жилищного законодательства прокуратура города-курорта организовала после обращения жены защитника Родины.
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